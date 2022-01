Mit Durchschlagskraft zum Sieg in Olten – Kloten entthront den Leader in seiner Festung Der EHC legt auswärts gegen Olten zweimal vor, gerät in Rückstand und entscheidet das Spitzenspiel mit 6:3 für sich. Vier Tore erzielen die Unterländer im Schlussdrittel. Dominic Duss

Die Klotener können den ersten Auswärtssieg über Olten in dieser Saison bejubeln: 1:0-Torschütze Harrison Schreiber und Topskorer Eric Faille freuen sich über den ersten Führungstreffer im Powerplay. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

Mit einem eindrücklichen 6:3-Erfolg in Olten übernimmt der EHC Kloten wieder die Tabellenführung. Die beiden Topteams lieferten sich wie erwartet einen intensiven Spitzenkampf. Im letzten Drittel waren die Zürcher Unterländer effizienter. Sie liessen sich von Oltens erstmaliger 3:2-Führung nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie durch ein Weitschuss-Tor von Niki Altorfer und dank Marc Marchon, der im Slot zum 4:3 einschoss. Als Robin Figren in der 57. Minute einen Abpraller verwertete, war die hart umkämpfte Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte Dario Meyer per Empty-Netter.