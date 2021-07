Spielplan der Swiss League publik – Kloten eröffnet die Saison 2021/22 im Jura Der EHC gastiert zum Auftakt der neuen Meisterschaft in der Swiss League am 9. September in La Chaux-de-Fonds. Gegner im ersten Heimspiel ist Olten. Dominic Duss

Ab 9. September rollt der Puck in der Swiss League wieder: Niki Altorfer trifft an jenem Donnerstagabend mit Kloten auswärts auf La Chaux-de-Fonds und somit einen ersten Gradmesser. Foto: Leo Wyden

Im Sommertraining bereiten sich die Spieler der ersten Mannschaft des EHC Kloten auf den Start der Saison 2021/22 in der Swiss League vor. Wie in den vergangenen zwei Meisterschaften ist die Rückkehr in die höchste Spielklasse das erklärte Ziel des Zürcher Unterländer Klubs. Im April wurde der Aufstieg im Playoff-Final gegen Ajoie verpasst. Nach einem 5:2-Heimsieg zum Auftakt verlor Kloten die Best-of-7-Serie 2:4. Die im Jura unglücklich in der Verlängerung erlittene 4:5-Niederlage hallte noch lange nach.

Ausgerechnet im Hochjura startet Kloten in die neue Spielzeit. Der HC La Chaux-de-Fonds empfängt am 9. September den EHC in der Patinoire des Mélèzes. Es ist das Eröffnungsspiel der Saison. Die Erinnerungen ans letzte Duell mit den Neuenburgern sind positiv. In der Swiss Arena wurden sie gleich mit 8:0 vom Eis gefegt, wodurch die Flughafenstädter ihren Einzug in den Playoff-Halbfinal besiegelten. Mit 4:1-Siegen gewannen sie die Serie. Das letzte Spiel in La Chaux-de-Fonds ging allerdings 4:5 nach Verlängerung verloren.