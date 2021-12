EHC mit 0:2-Niederlage in Olten – Kloten fehlt im Spitzenkampf die Effizienz Die Unterländer verpassen den Sprung an die Tabellenspitze der Swiss League. Sie müssen sich dem Leader auswärts beugen, weil ihre Chancenauswertung zu wünschen übrig lässt. Dominic Duss

Kloten erleidet auswärts gegen den Leader eine schmerzhafte 0:2-Niederlage: Harrison Schreiber (vorne) und Oltens Dan Weisskopf schenken sich im Zweikampf nichts. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

Olten stellte seine Heimstärke gegen den Verfolger aus Kloten eindrücklich unter Beweis. Möglich war dies trotz verletzungsbedingter Absenz der beiden Ausländer sowie Liga-Topskorer Dion Knelsen und Garry Nunn, weil der EHCK im Startdrittel seine vielen guten Chancen nicht nutzte. So blieb es den Unterländern verwehrt, den Leader zu entthornen.

Ineffizient waren die Gäste vor allem im Powerplay. 110 Sekunden konnten sie nach zehn Minuten in doppelter Überzahl agieren, doch für einmal reüssierten ihre Specialteams nicht. Topskorer Eric Faille und Marc Marchon trafen nur den Aussenpfosten, so wie es Altorfer zuvor in der 7. Minute ergangen war. Die grösste Möglichkeit zum 1:0 bot sich Marchon, aber Oltens Keeper Rytz reagierte mirakulös, als sein Tor weit offen stand (16.). Die Einheimischen tauchten nur zweimal gefährlich vor Zurkirchen auf und mussten mit dem 0:0 nach 20 Minuten zufrieden sein.