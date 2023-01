Klotener Sport-Ehrung – Kloten feiert seine Sportlerinnen und Sportler Die Sportler, die durch ihre hervorragenden Leistungen die Stadt Kloten an den olympischen Spielen in Peking repräsentiert haben, wurden gebührend geehrt. Stadt Kloten

Der Stadtsaal war voll von erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern. Fotos: Stadt Kloten

Im Stadtsaal am Schluefweg war dieses Jahr mit den zahlreichen Erfolgen von Klotener Sportlerinnen und Sportler inklusive den vielen Teams viel los. Besonders gefreut haben sich auch die Moderatoren, Stadtpräsident René Huber und Stadträtin Regula Kaeser-Stöckli, den Anlass wieder live veranstalten zu können.

Einsichten in Erfolge

Neu in der Runde der Geehrten fanden sich die Sportarten Bob und Powerchair Hockey (Hockey mit einem speziell dafür konzipierten Elektro-Rollstuhl), wobei beide Athleten verhindert waren. Trainer und Athletinnen haben interessante Einsichten in Erfolge oder Sportarten gegeben; den Unterschied zwischen verschiedenen Curling-Steinen, Rezepte für den Erfolg im Sport und wo die Passion für die ausgeübte Sportart liegt.

Der Ehrenpreis ging an das Sport- und Bewegungsförderungsprojekt Active City, speziell an Vincent Brügger, der die Idee hatte, ans Sportamt des Kantons Zürich für die Initiierung und an Radix Schweizerische Gesundheitsstiftung für die Organisation und Umsetzung.

Stadtpräsidenten René Huber im Gespräch mit dem EHC-Kloten-Trainer Jeff Tomlinson.

