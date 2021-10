Neuer Foxtrail in Kloten – Kloten geht einem gestohlenen «Picasso» auf die Spur Beim neuen Foxtrail gilt es, einen bis heute ungelösten Kunstraub aufzuklären und dabei neue Winkel der Flughafenstadt zu erkunden. Astrit Abazi

Der Klotener Stadtpräsident René Huber war bei der Einweihung des Foxtrails dabei. Foto: Francisco Carrascosa

Codes knacken, Flugfrequenzen abhören und dabei ein gestohlenes Gemälde suchen – Der Foxtrail «Picasso» in Kloten hat viel zu bieten. Am Samstag wurde er auf dem Butzenbüel im Circlepark eingeweiht. Er ist ein Geschenk der Industriellen Betriebe Kloten (IBK) an die Bevölkerung. Verwaltungspräsident Hans Dietrich betonte in seiner Ansprache jedoch, dass der Trail nur dank der Zusammenarbeit mit der Stadt Kloten, der Flughafen Zürich AG und der Foxtrail Schweiz errichtet werden konnte.

Teamwork ist wichtig

Die Idee zum Klotener Trail entstand in der IBK-Energiewoche 2020 mit dem Ziel, die Bevölkerung im Umgang mit Energie zu sensibilisieren. Man kam zur Erkenntnis, dass Energie mehr sei als nur Wärme, Strom und Wasser. Auch Sport, Freizeitaktivitäten und Ernährung gehörten dazu, weshalb man Kloten etwas Nachhaltiges schenken wolle.