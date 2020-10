Eishockey: Sieg über Olten – Kloten gelingt auch die Heimpremiere Der EHC setzt sich mit einem 4:2 über Olten an die Tabellenspitze der Swiss League. Roland Jauch

Aufsässig vor dem gegnerischen Tor: Klotens Rückkehrer Juraj Simek im Duell mit dem Oltner Goalie Silas Matthys. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Gespielt sind in der Swiss-League-Meisterschaft erst zwei Runden – und schon gibt es nur noch zwei Mannschaften, die noch keinen Punkt abgegeben haben: Der SC Langenthal, der allerdings erst einen Match ausgetragen hat, und der EHC Kloten. Visp, einer der Herausforderer, verlor dagegen zuhause gegen Sierre 4:5, Ajoie gab bereits im ersten Saisonspiel in Biasca einen Punkt ab. Und der EHC Olten liegt nach diesem Abend schon vier Punkte hinter Kloten. Denn die Klotener schlugen die «Powermäuse» in einem Match, in dem sie 40 Minuten das bessere Team waren, 4:2.