Eishockey: Sieg bei den SCL Tigers – Kloten gewinnt nächstes Testspiel vor grosser Kulisse Der EHC hat auch die zweite Partie zur Vorbereitung auf die neue Saison für sich entschieden. Bei den SCL Tigers, die in der National League wieder zu ihren Gegnern zählen werden, setzten sich die Flughafenstädter 3:1 durch. Peter Weiss

Schliesst eine von vielen flüssigen Kombinationen zum zwischenzeitlichen 2:0 ab: Klotens Verteidiger Nicholas Steiner, hier im Bild im Heimspiel im Februar gegen die EVZ Academy. Foto: Robert Pfiffner

Im Gegensatz zum 4:3-Auswärtserfolg beim bisherigen Swiss-League-Konkurrenten HC Thurgau zwei Tage zuvor schickte Klotens Cheftrainer Jeff Tomlinson etliche der Neuzuzüge und hochkarätigen Ausländer aufs Eis. Einer von ihnen, der Finne Arttu Ruotsalainen, brachte den EHC auf Pass seines Landsmanns Miro Aaltonen in der 11. Minute denn auch in Führung. Patrik Bärtschi mochte freilich keinen der neuen Cracks, die sich erst noch an das schnelle Spiel in der Schweiz gewöhnen müssten, besonders hervorheben. «Aber man hat schon gesehen, dass sie alle gut Hockey spielen können», deutete er hörbar entspannt an.