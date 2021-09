EHC kassiert erste Heimniederlage – Kloten gibt unnötig zwei Punkte ab Die Flughafenstädter gleichen gegen Sierre zwar zweimal aus, müssen sich aber im Penaltyschiessen beugen. Zu wenig passt in ihrem Spiel zusammen, um Druck aufs Tor der Walliser zu erzeugen. Dominic Duss

Kommt wie seine Teamkollegen auch kaum zu gefährlichen Abschlüssen: Kloten-Stürmer Juraj Simek kann mit diesem Versuch Goalie Remo Giovannini nicht richtig prüfen. Foto: Robert Pfiffner

Vier Minuten bleiben noch in der regulären Spielzeit, zwischen Kloten und Sierre steht es 2:2. Da kassieren die Walliser die erste Strafe der Partie. Dem EHC bietet sich die Möglichkeit, den Match zu entscheiden. Doch Robin Figren verzieht, Topskorer Eric Faille kann die Scheibe nicht in der gegnerischen Zone halten und das mässige Powerplay endet gar mit einem Abschluss der Gäste. Weil die Klotener den dritten Treffer bis zur Sirene nicht erzwingen können, geht es in die Verlängerung.

Die Flughafenstädter setzen sich in der gegnerischen Zone fest, erzeugen aber zu wenig Torgefahr – wie schon zuvor während 60 Minuten. Das Penaltyschiessen muss entscheiden. Soweit hätte es nicht kommen müssen, doch dem EHC fehlte es an Kreativität in der Offensive, Durchschlagskraft und Spritzigkeit. Kein Klotener kann im Penaltyschiessen Remo Giovannini bezwingen, Sierre trifft zweimal und gewinnt den Zusatzpunkt.