Rechnungen im Unterland – Kloten haut am weitesten daneben Während die Städte das Jahr mit üppigen Einnahmen abschliessen, müssen kleinere Gemeinden teils ein Minus verzeichnen. Eine Übersicht der Abschlüsse im Unterland. Andrea Claudia Meili

In vielen Gemeinden sind einige Geldbündel an Steuern zusammengekommen. Symbolfoto: Alessandro Crinari (IT-Press/Keystone)

In vielen Gemeinden der Bezirke Bülach und Dielsdorf könnten die Finanzvorstände den Champagner öffnen. Denn die Jahresrechnungen sind meist viel besser ausgefallen als budgetiert. In einigen Gemeinden haben die Steuern gemeinsam mit einem Batzen von der Zürcher Kantonalbank ein budgetiertes Minus in ein stattliches Plus verwandelt.