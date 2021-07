EHC mit neuem Assistenzcoach – Kloten holt eine Legende zurück an die Bande Auf die bevorstehende Saison hin ergänzt der EHC seinen Coachingstaff um Trainer Jeff Tomlinson mit Kimmo Rintanen. Der Finne hat eine lange, erfolgreiche Vergangenheit in der Flughafenstadt. Dominic Duss

Kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück: Kimmo Rintanen folgt dem Ruf des EHC Kloten und wird Assistent von Trainer Jeff Tomlinson. Foto: Alain D. Boillat

Als «fliegender Finne» wurde er betitelt, als Kimmo Rintanen Ende 2019 in die Schweiz zurückkehrte. Als Assistent von TPS Turku nahm er am letzten Spenglercup in Davos teil. Die Finnen wurden im Halbfinal vom späteren Turniersieger Team Kanada 6:0 bezwungen.

Als Legende kehrt er nun nach Kloten zurück. In den EHC, der wie die Flughafenstadt für ihn «eine zweite Heimat geworden ist», wie er vor zwei Jahren verriet. Er verfolge das Schweizer Hockey fast täglich, hielt Rintanen weiter fest. Und natürlich habe er immer noch Kontakte mit einigen Leuten dort.