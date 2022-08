EHCW verliert Testspiel 0:6 – Kloten in Winterthur klar überlegen Das traditionelle Vorsaisonspiel zwischen dem EHC Winterthur und dem EHC Kloten um den «Chopfab»-Cup war eine einseitige Angelegenheit. Die Klotener gewannen 6:0. Urs Kindhauser

Der EHCW wehrte sich, so gut er konnte: Gianluca Barbei (links) im Duell mit Klotens Matteo Nodari. Foto: Enzo Lopardo

Der EHC Kloten wird in naher Zukunft deutlich schwerere Aufgaben haben als am Freitag in Winterthur. Der EHC Winterthur eher leichtere. Kloten hatte wie meistens gegen den EHCW keine Probleme und gewann 6:0, ein Resultat, das auch höher hätte ausfallen können. Die Winterthurer werden sich darauf konzentrieren müssen, diejenigen Gegner zu schlagen, die eher in ihrer Reichweite liegen.