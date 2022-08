Eishockey: Sportlicher Jubilar Der EHC Bülach trifft zum Jubiläum auf den EHC Kloten

In rund drei Monaten ist es so weit: Der EHC Bülach feiert sein 80-jähriges Bestehen. Prominenter Festgast ist der EHC Kloten: Der National-League-Rückkehrer tritt zum Testspiel an.