Lehner Cup – Kloten klassiert sich in Sursee

vor dem EV Zug Die Unterländer hätten bei einem Sieg über die Lakers gar noch Platz 2 holen können. Roland Jauch

Luis Janett ist einer der Gewinner der bisherigen Vorbereitung. Der Nachwuchsmann glänzte auch gegen die Lakers. Foto: Heinz Diener

Der Lehner Cup in Sursee ist ein Vorbereitungsturnier, das normalerweise nicht nur gute Schweizer Teams, sondern auch attraktive Equipen aus dem Ausland präsentiert. In diesem Jahr war es natürlich anders, und auch ein Gewinn wie 2019 (rund 20 000 Franken) konnte nicht realisiert werden. Die Rechnung aber ging trotzdem auf.

Auch für den EHC Kloten. Der klassierte sich an diesem Anlass vor einem der Meisterschaftsfavoriten der National League, dem EV Zug. Die Zuger verloren gegen Ambri und die SCRJ Lakers, Kloten aber holte beim 3:4 nach Verlängerung gegen Ambri einen Punkt. Und hätte bei einem Sieg über die Lakers gar noch Platz 2 holen können. Doch die St. Galler gewannen wegen eines Treffers ins leere Tor mit zwei Goals Differenz (4:2).