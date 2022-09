EHC im zweitletzten Testspiel – Kloten lässt DEL-Team kaum Chancen Der Aufsteiger bezwingt daheim die Bietigheim Steelers 6:1. Trotz zwei Powerplay-Toren hat er in Überzahl noch Luft nach oben. Dominic Duss

Sorgt in der 59. Minute für den Schlusspunkt: Der Klotener Martin Ness setzt sich gegen Bietigheim-Verteidiger Tim Schüle durch und erzielt das 6:1. Foto: Leo Wyden

Zum letzten Testspiel im eigenen Stadion empfing der EHC Kloten die Bietigheim Steelers. Auf Rang 13 hatte der Club aus dem Grossraum Stuttgart die vergangene Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet. Die Zürcher Unterländer stiegen als Favorit in die Freundschaftspartie und gingen als klarer Sieger hervor. Für Sandro Zurkirchen wäre gar ein Shutout drin gelegen, doch in der 42. Minute nutzten die Gäste einen Konter zum Ehrentreffer.