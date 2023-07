Steilpass vom Stadtparlament – Kloten lanciert Sportschule für junge Bewegungstalente Als erst vierter Standort im Kanton wird Kloten schon bald eine spezifische Sportschule bekommen. Das Angebot richtet sich ans ganze Unterland und soll 2025 starten. Christian Wüthrich

Ein Feeling wie auf einem grossen Sportcampus gibt es in Kloten bereits: Hier in den soeben fertiggestellten Räumen der neuen Schluefweg-Trainingshalle mit dem zweiten Eisfeld, eigenen Gastro- sowie Konferenzräumen. Archivfoto: Balz Murer

Bis zum erfolgreichen Abschluss hat das Klotener Stadtparlament rund 20 Minuten gebraucht. Genau so lange wie am Schluefweg ein Drittel im Eishockey halt dauert. Schauplatz war in diesem Fall aber nicht die Eishalle, sondern das Konferenzzentrum Schluefweg, nur wenige Schritte davon entfernt. Dort haben am Dienstag die 32 Mitglieder des Stadtparlaments einstimmig Ja gesagt zur Einführung einer kommunalen Sportschule.