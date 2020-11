Nein zu GLP-Initiative – Kloten lehnt Nachhaltigkeitsinitiative ab Die Stimmberechtigten der Stadt Kloten wollen sich nicht auf fixe Nachhaltigkeitsvorgaben verpflichten lassen. Eine GLP-Initiative ist gescheitert, dagegen wurde ein bürgerlicher Gegenvorschlag angenommen. Christian Wüthrich

Zu diesem Zeitpunkt glaubten die GLP-Initianten Mats Riederer (links) und Ortsparteipräsident Roman Walt noch an einen Erfolg. Am Abstimmungssonntag sind sie mit ihrer städtischen Volksinitiative für ein «nachhaltiges Kloten» aber gescheitert. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Stimmung im grünliberalen Lager ist gedrückt: Am Sonntag hat die Mehrheit der Klotenerinnen und Klotener an der Urne die städtische Volksinitiative für ein «nachhaltiges Kloten» bachab geschickt. Die meisten Stimmberechtigten der Flughafenstadt wollen nichts wissen von konkreten Budgetvorgaben, wie sie die GLP in der Gemeindeordnung verankern wollte.

Statt jährlich fix 600’000 Franken für die Förderung nachhaltiger Ziele auszugeben, hat ein Gegenvorschlag aus dem bürgerlichen Lager des Stadtparlaments obsiegt. Dieser sieht keine automatische Ausschüttung von irgendwelchen Förderbeiträgen vor, sondern stellt lediglich in Aussicht, dass der Stadtrat in regelmässigen Abständen einen Rahmenkredit für Nachhaltigkeitsförderung sprechen kann.