Zukunft des Waffenplatz Bülach-Kloten Kloten muss noch länger auf Umnutzung des Militärareals warten

Statt der Kaserne ein ziviles Logistikzentrum: Die Idee kommt in Kloten zwar gut an, ist aber nicht so schnell umsetzbar. Das Militär schliesst neue Nutzungsmöglichkeiten ab 2028 jedoch nicht aus.