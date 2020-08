Niederlage in der Overtime – Kloten macht 0:3 gegen Ambri wett Fünftes Testspiel – der EHC Kloten zeigte im ersten Match des Turniers in Sursee gegen Ambri-Piotta eine Aufholjagd vom 0:3 zum 3:3. Roland Jauch

Patrick Obrist schoss gegen Ambri Piotta den ersten Klotener Treffer. Foto: Leo Wyden

Die Zürcher hatten in der letzten Minute und in der Verlängerung total 81 Sekunden Überzahlspiel und die eine oder andere Chance, nach Bern mit dem HC Ambri-Piotta auch einen zweiten Club aus der National League zu schlagen. Doch dann, bei je drei Feldspielern, vertändelten sie die Scheibe in der eigenen Zone und Horansky lenkte einen Schuss Hächlers zum 4:3 für Ambri ab.

Im fünften Vorbereitungsspiel war das die zweite Niederlage, die zweite gegen ein Team aus der National League. Beim 0:3 gegen Davos vor etwas mehr als zwei Wochen war Kloten an seiner Chancenauswertung gescheitert, in Sursee gegen Ambri war die Belastung der letzten Tage mit dem Trainingslager in Visp zu sehen. Bis zum 0:3 fuhren die Klotener zu oft der Scheibe hinterher, zu wenig gut und konsequent spielten sie im eigenen Drittel. Mit ungenauen Zuspielen brachte sich die Mannschaft immer wieder selber in Bedrängnis. Das wurde erst nach dem dritten Ambri-Tor und einem Timeout von Trainer Per Hanberg besser. Patrick Obrist im Powerplay, Eric Faille mit einer Einzelleistung und Andri Spiller wieder in Überzahl schossen Kloten zum 3:3.