Halteverbot vor Schulhäusern – Kloten macht Ernst im Kampf gegen uneinsichtige Eltern Elterntaxis sind eine Unsitte, die vor Schulen Mehrverkehr verursacht und andere gefährdet. In Kloten geht die Polizeivorsteherin nun entschieden dagegen vor. Christian Wüthrich

Stadträtin Gaby Kuratli ( CVP ) setzt bei Schulen, wie hier im Nägelimoos, gezielt auf die neuen Halteverbote gegen Elterntaxis. Bild: Francisco Carrascosa

Vor zwei der vier Klotener Schulhäuser gelten seit dem Beginn dieses Schuljahres neuerdings strikte Halteverbote. Wenn es nach Gaby Kuratli ginge, stünden solche blau-roten Signale aber schon vor allen vier Schulanalgen, um die lästigen Elterntaxis möglichst fernhalten. «Klar, am besten gleich überall durchsetzen», lautet die unmissverständliche Haltung der Klotener CVP-Stadträtin.

«Unsere Aufrufe an die Eltern haben bisher einfach nichts gebracht.» Gaby Kuratli (CVP), Stadträtin Kloten

Beim Thema Eltern, die ihre Kinder zur Schule chauffieren, mag sie nicht mehr nach schönen Worten suchen. Und so gibts am Donnerstagmittag beim Ortstermin an der Nägelimoosstrasse etwas unterhalb der gleichnamigen Schulanlage Klartext zu hören von der neuen Klotener Sicherheitsvorsteherin. «Unsere Aufrufe an die Eltern haben bisher einfach nichts gebracht.»