Eishockey: Der EHC reist ins Tessin – Kloten muss sich gegen das Schlusslicht behaupten Die Flughafenstädter gastieren bei den noch sieglosen Ticino Rockets. Alles andere als der erste Auswärtserfolg der Saison wäre für den klaren Favoriten eine Enttäuschung. Dominic Duss

Den Schwung aus dem Heimspiel gegen Thurgau ins Tessin mitnehmen: Das gilt auch für Kloten-Stürmer Dario Meyer, der den Steilpass von Patrick Obrist eiskalt zum 4:1 nutzte. Foto: Raisa Durandi

«Verlieren verboten» gilt für den EHC Kloten am Dienstagabend in Biasca. Denn die Ticino Rockets haben in vier Runden noch keinen Punkt geholt. Trotzdem darf das Farmteam nicht unterschätzt werden. Ausser in Olten (2:8) hat es dreimal knapp verloren. Aufsteiger Sierre (5:6) und dem SC Langenthal (3:4, nach 2:0-Vorsprung) wurde daheim lange die Stirn geboten, am Samstag unterlag der Tabellenletzte in Visp nur 1:2.

Die Flughafenstädter nehmen zwar den Schwung von zwei Heimsiegen mit ins Tessin. Um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und den ersten Auswärtserfolg der Saison zu realisieren, müssen sie aber ihre Torchancen besser nutzten als am Samstag.