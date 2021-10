Fussball: 2:2 im Drittliga-Spitzenkampf – Kloten reagiert gegen Bülach stark In einem begeisternden Derby dominierte Leader Bülach die erste Halbzeit. Gastgeber und Verfolger Kloten gehörte der zweite Durchgang, in dem er ein 0:2 noch wettmachte. Markus Wyss

Innenverteidiger Ufuk Düzgün (links), einer der besten Klotener in diesem Derby, verfolgt Bülach-Captain Giancarlo Pizzolotto, der hier mächtig Dampf macht. Foto: Sibylle Meier

Das Duell Zweiter gegen Erster der Gruppe 4 hielt, was es versprach. 300 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten den Rasen im Stighag. Der Gast aus der Bezirkshauptstadt legte los wie die Feuerwehr. In der 2. Minute hatte Adrian Xhemajli, in der 3. Fabio Borges Carvalho die Führung auf dem Fuss. In der 12. Minute gelang Agon Morina ein guter Schuss und Giancarlo Pizzolotto beförderte den Abpraller über die Latte. Wenig später schickte Albert Laski mit einem Traumpass Borges Carvalho alleine vors Klotener Tor, doch der Angreifer schoss daneben. In der 19. Minute aber wurden Bülachs Bemühungen belohnt: Diesmal konnte Pizzolotto alleine aufs Gehäuse laufen. Der Captain schob den Ball cool in die kurze Ecke zum 1:0 ein.