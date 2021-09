Handball: Trotz Startniederlage – Kloten sendet positive Signale aus Die SG Kloten Handball hat zum Auftakt in der 1. Liga ihr Heimspiel gegen Siggenthal/Vom Stein Baden 25:29 verloren. Nicht nur ihr neues Trainerduo sah dennoch einiges, das Mut macht. Peter Weiss

Hoch in der Luft: Der erst 18-jährige Winkler Michael Geyssel erzielt zum Auftakt gleich drei Tore für Kloten. Foto: Francisco Carrascosa

Zum Saisonstart kam ausgerechnet die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden in die Klotener Ruebisbachhalle – jener Gegner, dem die Gastgeber in ihrer bis dato letzten Meisterschafts-Partie gegenübergestanden waren. An jenem 18. Oktober 2020, kurz vor dem Pandemie-Unterbruch, aus dem fünf Monate später der Abbruch wurde, hatten sich die Aargauer mit 31:16 durchgesetzt. Elf Monate später deutete gegen Mitte der ersten Halbzeit zunächst vieles auf eine ähnliche Bauchlandung der Flughafenstädter hin. Im Angriff blieben sie neuneinhalb Minuten ohne Torerfolg und liessen die Gäste in dieser Zeit von 4:6 auf 4:11 davonziehen. Nicht nur deren starker Goalie Tim Büsching vereitelte mit seiner Abwehr-Quote von 36 Prozent Treffer der Klotener, sondern auch ihre eigene Ungeduld im Abschluss. Oft kamen sie gar noch nicht einmal zum Torwurf, sondern verloren durch Abspielfehler den Ball im Aufbau – und kassierten durch die präzisen, blitzschnellen Gegenstösse der Gäste Tor um Tor.