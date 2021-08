Eishockey: EHC dreht Testpartie – Kloten siegt dank Powerplay-Toren Die Flughafenstädter bestehen auch den Test in Olten. Zum dritten Mal in der Saisonvorbereitung schlagen sie einen Ligakonkurrenten, diesmal nach zweimaligem Rückstand. Dominic Duss

Robin Figren reüssiert wie im letzten Playoff-Halbfinal gegen Olten: Der Klotener (Mitte) trifft gleich zweimal – nur jubelt er diesmal nicht mit Dominic Forget, da dieser ein weiteres Testspiel verpasst. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Der EHC Kloten entschied ein weiteres Testspiel gegen eine Mannschaft aus der Swiss League für sich. 3:2 hatten die Flughafenstädter in Visp den ersten Vergleich mit einem Ligakonkurrenten in der Vorbereitungsphase auf die am 9. September beginnende Saison 2021/22 gewonnen.

Auf das 5:1 vom Donnerstag in Langenthal liessen sie nun einen 5:2-Erfolg in Olten folgen. Neben drei Toren in Überzahl war vor allem die Disziplin ausschlaggebend dafür, dass Kloten gegen die Solothurner der fünfte Sieg im sechsten Testspiel gelang. Nur dem oberklassigen HC Ambri-Piotta war die Mannschaft 1:3 unterlegen.