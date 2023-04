Vorschlag der Grünen – Kloten soll auf Blumenrabatten verzichten Die bunt blühenden Flächen im Strassenbild sollen zugunsten der Biodiversität anders genutzt werden. Christian Wüthrich

Der Anblick einer bunten Blumenpracht gehört für viele zu einem gepflegten Ortsbild. Zwei Grüne aus dem Stadtparlament Kloten hinterfragen in ihrem neusten Vorstoss dieses Blumenmeer am Strassenrand. Reto Schindler und Fabienne Kühnis sind vor allem Kreuzungen und öffentliche Plätze, wo es einige solcher stadteigenen Blumenrabatten gibt, aufgefallen. Aus ökologischer Sicht würden diese Bepflanzungen wenig bis keinen Nutzen bringen. «Wir fordern den Stadtrat auf, die stadteigenen Rabatten zur Förderung der Biodiversität zukünftig mit einheimischen Gräsern und Wildblumen zu bepflanzen», lautet ihre Schlussfolgerung. Konkret denken sie an natürliche Biotope, wie man sie an Mager- und auch Trockenstandorten findet.

«Die Rabatten sehen bunt aus und leuchten von weitem», anerkennen die beiden die aufwendige Arbeit, die von Gartenbaufirmen im Auftrag der Stadt ausgeführt wird. «Dieses Leuchten ist allerdings nur für uns Menschen eine Freude, denn die meisten dieser Pflanzen sind für einheimische Insekten und Vögel wertlos», schreiben Kühnis und Schindler in ihrem Postulat weiter. Die Pflanzen seien gezüchtet, oft hybrid und somit unfruchtbar. Und sie würden weder Nektar noch Blütenpollen oder Samen bilden. «Sie sind somit kein Beitrag zur Biodiversität.»

Deshalb wollen sich die beiden Grünen für eine naturnahe Bepflanzung der Rabatten mit einheimischen Gräsern und Blütenpflanzen einsetzen. So könne die Stadt Kloten einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten, argumentieren sie. Zudem könne diese Art der Bepflanzung einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der laufenden Unterhaltskosten leisten, da die entsprechend neu gestalteten Rabatten weniger Pflegeaufwand und Bewässerung benötigten als bisher. Ob das Postulat Anklang findet und dem Stadtrat überwiesen wird, wird das 32-köpfige Stadtparlament an einer der nächsten Sitzungen entscheiden.

