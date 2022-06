Eishockey: Saisonauftakt im September – Kloten startet mit Heimspiel in die Meisterschaft Der Spielplan für die Saison 2022/23 in der National League ist bekannt. Bis zum ersten Zürcher Derby trägt der Aufsteiger 13 Partien aus. Die erste Begegnung des EHC hat es in sich. Dominic Duss

Auch für Jorden Gähler wird das Auftaktspiel ein besonderes: Der Verteidiger gehörte 2018 noch den SCRJ Lakers an, die Kloten aus der National League beförderten. Foto: Raisa Durandi

Nach vier Jahren im Unterhaus tritt der EHC Kloten wieder in der National League an. Die Vorbereitungen für die Saison 2022/23 laufen auf Hochtouren, die Mannschaft befindet sich mitten im Sommertraining. Nun hat die Liga den Spielplan der Qualifikation publiziert. Die Meisterschaft beginnt am Mittwoch, 14. September, mit dem Startspiel zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC Lions.