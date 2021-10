EHC bezwingt Langenthal wieder – Kloten siegt erneut dank einer Steigerung Mit Effizienz im Powerplay und dem nächsten Doppelschlag im Mitteldrittel setzen die Unterländer ihre Erfolgsserie fort. Dominic Duss

Trifft zweimal gegen Langenthal: Klotens Topskorer Marc Marchon macht mit dem 3:1 den Doppelschlag perfekt und erzielt kurz vor der zweiten Pause das wichtige 4:2. Foto: Robert Pfiffner

Innert 67 Sekunden stellt der EHC Kloten durch Andri Spiller und Marc Marchon – nach 38 Sekunden Überzahlspiel – von 1:1 auf 3:1. Wie schon gegen Winterthur und Olten gelingt den Unterländern ein Doppelschlag im Mittelabschnitt. Langenthal verkürzt zwar rasch, aber Topskorer Marchon kann den Zweitore-Vorsprung vor der zweiten Pause wieder herstellen. Auf Vorarbeit von Eric Faille, der sich durchtankt.

Mit dem 5:2 ist die Partie gegen Langenthal nach 44 Minuten entschieden. Nur 19 Sekunden dauert das vierte Überzahlspiel der Unterländer, ehe Robin Figren auf Ramon Knellwolf quer legt. Seine Direktabnahme sitzt. Kloten ist an diesem Abend im Powerplay so effizient wie noch in keinem Spiel zuvor, der fünfte Treffer ist der dritte in der vierten Überzahl.