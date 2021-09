Der EHC empfängt den HC Sierre – Kloten steigt mit breiter Brust in den Kampf Nach drei Siegen treten die Flughafenstädter daheim gegen Sierre an, das zuletzt dreimal verlor. Die Walliser sind trotzdem eine Knacknuss. Dominic Duss

Muss sich auf heftige Gegenwehr gefasst machen: Klotens Steve Kellenberger ist wie seine Teamkollegen im Heimspiel gegen Sierre gefordert. Foto: Andy Müller (freshfocus)

Unterschiedlicher könnte die aktuelle Formkurve der beiden Teams nicht sein. Der EHC Kloten steigerte sich nach dem 2:6 zum Saisonauftakt in La Chaux-de-Fonds von Spiel zu Spiel. Drei Siege reihten die Flughafenstädter aneinander, zwei davon daheim. Am Dienstag fertigten sie auswärts die Ticino Rockets mit 7:1 ab. Nun will Coach Jeff Tomlinson sehen, wie seine Mannschaft am Samstagabend im dritten Heimspiel «mit gesundem Selbstvertrauen auftritt».

Der HC Sierre hingegen konnte in den letzten drei Partien kein Selbstvertrauen tanken, zumindest resultatmässig. Die Walliser unterlagen Visp 2:4, in Winterthur 4:5 nach Verlängerung und zuletzt wieder daheim 2:4. Auch gegen Thurgau erarbeiteten sie sich aber mehr Schüsse (35:22), wie schon in der Eulachstadt (54:29) und im Derby (38:29). Und in allen drei Duellen gelang es ihnen, den Gegner phasenweise stark unter Druck zu setzten. Nur die Effizienz liess zu wünschen übrig.