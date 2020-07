Projekt «Active City» – Kloten stellt gratis Sportangebot zur Verfügung Die Stadt Kloten ist bald die erste Gemeinde in der Schweiz, die zur «Active City» wird. Vom 10. August bis 2. Oktober können alle Gratis-Sportangebote wie Aquafit, Yoga oder Familienplausch mit Geschicklichkeitsparcours nutzen.

Auch auf dem mobilen Pumptrack am Schluefweg kann man sein Können testen. Archivfoto: Christian Merz

In Kloten bewegt sich bald etwas. Mit dem Projekt «Active City» bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und weiteren lokalen Instruktoren ab dem 10. August bis zum 2. Oktober ein professionell begleitetes Bewegungsangebot an. Wie der Website der Stadt Kloten zu entnehmen ist, stehen die Kurse sowohl der gesamten Bevölkerung als auch auswärtigen Besuchern gratis zur Verfügung. Aus über 70 Kurslektionen an verschiedenen Standorten kann man auswählen.