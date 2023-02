Nach Gerichtsentscheid – Kloten stopft Millionen-Loch mit neuen Energieabgaben Weil die bisherigen Konzessionsabgaben nicht mehr eingezogen werden dürfen, fehlen der Stadt Kloten Einnahmen. Jetzt hat die Lokalpolitik neue Abgaben eingeführt. Christian Wüthrich

Pro Stromzähler dürfen die Industriellen Betriebe der Stadt Kloten künftig eine neue Abgabe von bis zu 25 Franken in Rechnung stellen. Symbolbild: Walter Pfäffli/Tamedia

Das Klotener Stadtparlament will nichts verschenken. Schon gar nicht, wenn es um siebenstellige Beträge geht, die sonst fehlen würden in der Stadtkasse. Denn vor genau zwei Jahren, im Februar 2021, hatte das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich einen Entscheid publiziert, wonach Konzessionsabgaben auf der Stromrechnung, wie sie in Kloten vom lokalen Energieversorger IBK (Industrielle Betriebe Kloten AG) bislang erhoben wurden, nicht mehr zulässig sind.