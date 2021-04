Eishockey: Vor Spiel 6 gegen Olten – Kloten sucht den Reset-Knopf Einige im EHC scheinen vergessen zu haben, dass sie in der Playoff-Halbfinalserie in der Swiss League gegen Olten noch immer führen – auch nach zwei Niederlagen. Peter Weiss

Nachdenkliche Mienen im Team des Favoriten: Klotens Goalie Dominic Nyffeler und Stürmer Éric Faille während der fünften Halbfinal-Partie gegen Olten am Montag. Foto: Leo Wyden

Wie ungeduldig und naiv war das denn, was Kloten am Montagabend schon nach zwei Minuten produzierte, und in Spiel 5 dem EHC Olten nach exakt 120 Sekündlein bereits den Vorteil zuspielte: Ein Unterzahltor durften die Aussenseiter in der Klotener Swiss-Arena schiessen. Kloten zeigte sich 40 Minuten fernab von jeder Playoff-Reife und machte – fast – alles falsch. Olten kassierte eine Strafe mehr als Kloten, aber nur eine einzige wegen eines Vergehens in der offensiven Zone. Kloten holte vier von fünf Strafen in des Gegners Gefilden ab. Und tritt am Mittwoch in Olten zu Spiel 6 an, mit einer 3:2-Führung im Rücken.