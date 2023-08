Kloten – Tixi sucht Freiwillige in der Region Kloten Seit Juni 2023 stehen zwei Tixi-Fahrzeuge am Standort Kloten im Einsatz. Tixi Zürich

Die Fahrzeuge von Tixi sind für den Transport von Rollstuhlfahrern ausgebaut. Foto: PD

Tixi kommt bewusst näher zu den freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer, die im Zürcher Unterland zuhause sind. Durch die in Kloten am Schürbungertweg 5 stationierten Fahrzeuge, die durch den langjährigen Partner Helvetic Airways finanziert werden, können die Einsätze regional besser geplant werden. Das spart Zeit und viele Kilometer an Leerfahrten im dichten Stadtverkehr.

Die Nachfrage nach Fahrten mit Tixi ist gross; deshalb ist der Fahrdienst stets auf der Suche nach freiwilligen Fahrern. Wer jünger als 80 Jahre ist, gerne und sicher Auto fährt, Freude an persönlichen Begegnungen mit Menschen hat und in der Freizeit etwas Sinnstiftendes tun möchte, ist bei Tixi richtig. Einsätze sind auch ab Zürich-Albisrieden, Thalwil, Dübendorf und Esslingen möglich. Interessierte finden Informationen zur Freiwilligenarbeit unter www.tixi.ch.

Einsatz mit Tixi-Fahrzeug oder Privatauto

Tixi Zürich besitzt 30 Fahrzeuge, welche für den Transport von Rollstuhlfahrern ausgebaut sind. Zusätzlich sind Einsätze mit dem eigenen Fahrzeug möglich, bei denen das Ein- und Ausladen von Rollstühlen entfällt. Fahrten mit dem eigenen Auto entschädigt Tixi mit 70 Rappen pro gefahrenen Kilometer.

Für Menschen mit Sehbehinderung, Kleinwüchsige, Menschen im Rollstuhl, Demenzbetroffene oder Betagte können weite Wege, Treppen, Verkehrslärm oder zu viel Betrieb an Bahnhöfen zu unüberwindbaren Hindernissen werden. Seit 40 Jahren hilft Tixi dabei, diese Hürden zu überwinden, an 365 Tagen im Jahr. Neben Therapie- und Arztfahrten ermöglicht Tixi auch Freizeitfahrten, sei das für den Besuch von Freunden oder Familienangehörigen oder für einen Termin beim Coiffeur. Für Angehörige und Betreuende bietet der persönliche und günstige Fahrdienst eine Entlastung.

