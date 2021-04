1:1 im Final der Swiss League – Kloten trifft in Pruntrut das Tor nicht Zum ersten Mal im diesjährigen Playoff kann Kloten nicht auf 2:0 davonziehen: In Pruntrut verlieren die Qualifikationssieger gegen Ajoie 0:5, Rückkehrer Hazen schiesst ein Tor. Roland Jauch

Jonathan Hazen kehrte zurück – und hatte auch noch Schussglück zum 4:0. Foto: Keystone

Die ersten Auswärtsspiele im Playoff hatten mit Siegen für Kloten geendet. Im Viertelfinal gegen La Chaux-de-Fonds erhöhten die Qualifikationssieger mit einem 4:0 in der Mélèzes in der Serie auf 2:0, im Halbfinal gegen Olten genügte ein Tor für den 1:0-Erfolg und das 2:0. In Spiel 2 des Finals aber kam Kloten von diesem Erfolgsmuster ab, musste im diesjährigen Playoff erstmals den Gegner ausgleichen lassen. Und nicht nur das. Dieses Mal war es Kloten, das kein Tor erzielte – und gleich fünf kassierte. Ein 0:5, obwohl die Schussbilanz klar für den Verlierer sprach.