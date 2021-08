Eishockey: Der EHC siegt in Visp – Kloten überzeugt im ersten Testspiel Die Flughafenstädter treten auswärts gegen Visp vor allem defensiv stark auf. Auf dem verdienten 3:2-Erfolg kann Coach Jeff Tomlinson nun weiter aufbauen. Dominic Duss

Die beiden Torschützen jubeln wie in der vergangenen Saison: Marc Marchon (links) und Niki Altorfer führen Kloten mit ihren Treffern zum Sieg im ersten Testspiel. Foto: Leo Wyden

Mit dem ersten Gastauftritt seiner Mannschaft kann Trainer Jeff Tomlinson zufrieden sein. Der EHC Kloten zeigte zum Auftakt seiner Testspiel-Serie im Wallis insbesondere in der Defensive eine solide Leistung. Auch in Unterzahl wurde Visp bestens in Schach gehalten. Gleich drei Strafen überstanden die Flughafenstädter im Startdrittel schadlos.

Stark agierten die Zürcher Unterländer zweimal im Boxplay, nachdem der neu von ihrem ehemaligen Coach Per Hanberg trainierte Ligakonkurrent auf 1:2 verkürzt hatte. Visp war in der 42. Minute zum Anschlusstreffer gekommen, weil Holdener vor Goalie Sandro Zurkirchen vergessen gegangen worden war.

Noch vor den beiden Ausschlüssen hatte sich das Heimteam eine Topchance zum Ausgleich erspielt (46.). Haas umkurvte Zurkirchen, brachte die Scheibe aber nicht im offen stehenden Tor unter. Eine weitere gute Möglichkeit machte Noah Greuther zunichte, indem er einen Gegenspieler mittels Stockschlag am Abschluss aus aussichtsreicher Position hinderte. Während der Angreifer auf der Strafbank sass, zeichnete sich Zurkirchen mit drei Paraden aus.

In Überzahl noch Luft nach oben

Dass sich Klotens Torhüter 39 Sekunden vor Schluss ein zweites Mal bezwingen lassen musste, war seinen Vorderleuten zu verschulden. Diese liessen nach dem 3:1 durch Marc Marchon ins leere Gehäuse (58.) etwas gar früh nach. In der wenig verbleibenden Zeit liefen sie aber nicht mehr Gefahr, den knappen Sieg noch zu verspielen.

Visp – Kloten 2:3 Infos einblenden (0:1, 0:1, 2:1). – Lonza Arena. 816 Zuschauer. – Tore: 19. Altorfer (Meyer, Seiler) 0:1. 32. Marchon (Figren, Faille) 0:2. 42. Holdener (Haas, Ritz) 1:2. 59. (58:07) Marchon (Faille, Figren – ins leere Tor) 1:3. 60. (59:21) Mäder 2:3. – Strafen: 2x2 gegen Visp, 5x2 gegen Kloten. – Kloten: Zurkirchen; Bartholet, Kindschi; Randegger, Stämpfli; Gähler, Janett; Seiler, Ganz; Figren, Faille, Marchon; Spiller, Meyer, Altofer; Knellwolf, Hinterkircher, Greuther; Markun, Ramel, Simek. – Bemerkung: Visp ab 57:59 bis 58:07 und ab 59:46 ohne Goalie.

Tomlinsons Team hatte der Führungstreffer durch Niki Altorfer, der einen Abpraller aus spitzem Winkel versenkte, 91 Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels Auftrieb verliehen. Zu Beginn des Mittelabschnitts wurden die Walliser regelrecht eingeschnürt. Erst nach viereinhalb Minuten kamen sie zum ersten Torschuss.

Klotens Druckphase blieb allerdings ohne Ertrag, ebenso das erste Powerplay (25.). In diesem wurden die Gäste nicht richtig torgefährlich. Auch ihr zweites Überzahlspiel (37.) liess trotz sichtlichen Bemühungen zu wünschen übrig. Dazwischen hatte Marc Marchon in der 32. Minute auf 2:0 erhöht. Ein von Eric Faille auf Gian Janett vorgesehener Querpass landete via Bein eines Gegenspielers auf dem Stock des späteren Doppeltorschützen, der Goalie Lory keine Abwehrchance liess.

Unter Druck Ruhe bewahrt

Insgesamt spielte Kloten recht abgeklärt auf. Eine Szene in der 36. Minute zeugte davon: Die Verteidiger Flurin Randegger und David Stämpfli bewahrten Ruhe, als sie hinter dem eigenen Tor von Gegenspielern bedrängt wurden. Mittels Doppelpass entschärften sie die Situation und spedierten den Puck mühelos aus der eigenen Zone.

Randegger zeigte kurz vor Ende des zweiten Drittels eine weitere Einlage. An der blauen Linie vor der gegnerischen Zone erkämpfte er sich eindrücklich die Scheibe und löste so einen letzten Vorstoss vor der Sirene aus. Der auf diese Saison hin von den Rapperswil-Jona Lakers verpflichtete Routinier ging stets energisch zur Sache. Wie Marchon, der nicht nur aufgrund seiner beiden Treffer der auffälligste Klotener war – neben Zurkirchen, der zwischen den Pfosten stets zur Stelle war.

Coach Tomlinson kann mit seinen beiden Assistenten Kimmo Rintanen und Fabian Sutter wichtige Erkenntnisse aus dem ersten Testspiel ziehen. Am Powerplay müssen die Klotener definitiv noch feilen. Doch dazu bleibt bis zum Saisonstart nun noch etwas Zeit. Vielleicht funktioniert das Überzahlspiel am Wochenende in den beiden Testspielen gegen Ambri-Piotta und die Lakers am Lehner Cup in Sursee bereits etwas besser.

