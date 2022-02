«Donnschtig-Jass» im Sommer – Kloten und Bassersdorf laden zur Jass-Qualifikation Am 11. August macht die SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» Halt in Bassersdorf oder Kloten. Die beiden Gemeinden suchen nun nach siegeswilligen Jasserinnen und Jasser. Alexander Lanner

Kloten oder Bassersdorf? Am 11. August wird die beliebte TV-Sendung «Donnschtig-Jass» in einer der beiden Glattaler Gemeinden ausgetragen. Archivfoto: Moritz Hager

Die beliebte TV-Sendung «Donnschtig-Jass» von SRF kommt am 11. August ins Unterland – entweder nach Kloten oder nach Bassersdorf. Welche der beiden Gemeinden zum Zug kommt, entscheidet sich beim Ausscheidungsturnier am 4. August 2022 in Unter- oder Oberiberg im Kanton Schwyz. Dort werden die qualifizierten Jasserinnen und Jasser aus Bassersdorf gegen ihre Pendants aus Kloten antreten. Gespielt wird in 3 Kategorien: Jugendliche von 10 bis 18 Jahren, Frauen und Männer. Es werden dabei fünf Jassrunden Differenzler mit verdeckter Ansage gespielt. Wer gewinnt, der darf eine Woche später den Austragungsort der darauffolgenden SRF-Sendung vom 11. August austragen. Dort werden dann Domat-Ems und Grüsch die Siegergemeinde unter sich ausmachen.