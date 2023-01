Immobilienserie – Kloten und Opfikon – zwei Agglostädte in Symbiose mit dem Flughafen Sowohl Kloten als auch Opfikon sind Flughafenstädte. Trotzdem ist ihre Immobiliensituation nicht exakt gleich. So trumpft Opfikon etwa mit mehr verfügbaren Wohnungen auf. Manuel Navarro

Der Glattpark hat in Opfikon zu einem enormen Bevölkerungswachstum geführt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner bleiben der Stadt indes nicht lange treu. Foto: Ela Çelik (Archiv)

Kaum zwei Gemeinenden des Unterlands wurden so stark vom Flughafen Zürich geprägt wie Kloten und Opfikon. Die beiden Städte sind eng mit der Aviatik verknüpft, ihre Existenz wäre ohne den Landesflughafen kaum vorstellbar. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich, insbesondere, wenn es um Immobilienpreise geht. «Die Städte sind attraktiv für Menschen, die schnell überall sein wollen. Wer aber Ruhe, Erholung und Natur sucht, wird sicher in einer anderen Zürcher Unterländer Gemeinde glücklicher werden», sagt Donato Scognamiglio. Der Professor für Immobilienwirtschaft nimmt für den «Zürcher Unterländer» in der Immobilienserie ausgewählte Städte unter die Lupe.