Kloten – Verkehrseinschränkungen, weil die Dorfstrasse saniert wird In Kloten wird die Dorfstrasse saniert. Dies im Hinblick auf die Glattalbahn-Verlängerung. Zu rechnen ist mit längeren Wegen und Zeiteinbussen.

Die Dorfstrasse in Kloten ist im Abschnitt zwischen der Kreuzung Wilder Mann und dem Swiss-Kreisel in einem schadhaften Zustand. Sie muss deshalb saniert werden. Die Bauarbeiten finden in zwei Etappen statt und dauern vom 4. September 2023 bis zum Sommer 2024. Dies teilt die Stadt aktuell mit. Laut dem kantonalen Tiefbauamt hat die rund 50-jährige und bis zu 1,80 Meter unter der Strasse liegende Wasserleitung der Industriellen Betriebe Kloten das Ende ihrer Lebenszeit erreicht und muss ersetzt werden. Das Ganze steht noch in einem grösseren Kontext: Der Kanton Zürich will in rund zehn Jahren – nach dem Bau der Verlängerung der Glattalbahn – die Dorfstrasse in Kloten durch verschiedene Massnahmen aufwerten und für den Fuss- und Veloverkehr sicherer machen.

Zu einigen Einschränkungen wird es in der ersten, nun beginnenden Etappe für die Verkehrsteilnehmenden kommen. Die Arbeiten während dieser Etappe dauern bis Ende Jahr. Der Verkehr von Bassersdorf in Richtung Flughafen wird einspurig in einem Einbahnsystem geführt. In Richtung Bassersdorf wird der Verkehr über die Lindenstrasse und die Oberfeldstrasse umgeleitet. Auf der Lindenstrasse gilt dabei Tempo 30.

Auch beim Busbetrieb gibt es Einschränkungen. Zwei Haltestellen sind betroffen, der Bus muss teilweise ebenfalls Umwege fahren. Velofahrenden wird die Route entlang des Altbachs empfohlen – für alle, die Richtung Bassersdorf fahren, ist diese obligatorisch.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.