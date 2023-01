Overtime-Niederlage in Biel – Kloten verspielt ein 4:1, holt aber einen Punkt Auch wenn am Ende beim 4:5 nur ein Punkt übrig bleibt: Die Zürcher wissen in einem spektakulären Spiel auch zu gefallen. Kristian Kapp

Es ist etwas los: Biels Jere Sallinen bekommt den Einsatz des Kloteners Nicholas Steiner zu spüren. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Eishockey ist nicht immer logisch, das ist nichts Neues. Doch dann gibt es Spiele wie dieses zwischen Biel und Kloten, die den Betrachter nur noch staunen lassen, weil so viel Unerwartetes passiert – immer und immer wieder. Der Beginn, der ist noch logisch. Biel ist gemäss Liga-Statistik das beste Konter-Team, Kloten das zweitschlechteste, wenn es ums Verteidigen schneller gegnerischer Angriffe geht. Dass die Zürcher zunächst zehn Minuten lang im Überlebensmodus sind, vom Gegner überrannt und dominiert werden, ist also keine Überraschung.

Dass Kloten nach elf Minuten wie aus dem Nichts 1:0 in Führung geht, hingegen schon. Dario Meyer trifft per Weitschuss, die halbe Arbeit übernimmt aber Marc Marchon mit dem 2. Assist und vor allem mit der sofort folgenden Störarbeit und Sichtnahme vor Biels Goalie Simon Rytz.

Die 3 Infos einblenden David Reinbacher

Klotens österreichischer U-20-Internationale verpasst das Spiel, weil er von der WM in Kanada noch nicht zurückgekehrt ist. Am Sonntag gegen Zug sollte der Verteidiger wieder dabei sein. Arttu Ruotsalainen

Neun Schussversuche (vier davon aufs Tor) notieren die Statistiker vom Finnen in Klotens Sturm – das ist der Top-Wert in diesem Spiel. Dennoch kann sich Ruotsalainen am Ende «nur» einen schönen Assistpunkt beim 4:1 notieren lassen. Wie für das ganze Team gilt auch hier: besser als nichts. Lucas Ekestahl-Jonsson

Der Verteidiger wird zum besten Spieler Klotens ausgezeichnet. Doch die Auszeichnung holt Captain Steve Kellenberger ab, weil Ekestahl-Jonsson bereits in der Garderobe weilt. Der Schwede blockt im ersten Shift der Overtime einen Schuss und verlässt das Spielfeld mit Schmerzen im Bein.

Doch ausgerechnet jetzt, als der EHC Kloten dank der unverhofften Führung besser ins Spiel findet, lässt er sich simpel auskontern: Viktor Olofsson läuft mit dem Puck über fast das ganze Feld, muss dabei kaum dribbeln und trifft zum 1:1 – aus Sicht der Gäste ein ganz schlimmes Gegentor.

Auf und ab, hin und her

Nimmt nun alles den erwarteten Ausgang? Im Gegenteil. Mitten in den Bieler Aufschwung trifft Michael Loosli noch vor der Pause per schnellem Konter zum 1:2. Und nach nur gut sechs Minuten im Mitteldrittel liegt Kloten gar 4:1 vorne: Zwei Tore in Überzahl innert 86 Sekunden, das erste bei 5-gegen-3, sind der Lohn für perfekte Powerplay-Effizienz. Generell diese Klotener Effizienz: Bis zu diesem Moment gelingt dem Team von Jeff Tomlinson im Abschluss praktisch alles, fast jede gute Chance führt zum Tor.

Nichts als Freude bei Klotens Trainer also? Nur sechs Minuten später sieht man ihm beim Time-out, wild gestikulierend, mehr Konsequenz in der Defensivarbeit fordernd. Sein Team hat gerade kurz Zerfallserscheinungen gezeigt, führt nur noch 4:3. Das Time-out als Rhythmus-Brecher Biels? 14 Sekunden später gleicht das Heimteam aus, es ist ein simpler Gegenstoss kurz nach dem Bully, Torschütze Hofer dürfte sich über die Freiheiten wundern.

Ein enges Hin und Her: Biels Toni Rajala (rechts), im Duell mit Klotens Matteo Nodari. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Jetzt aber ist es nichts als normal, dass Biel auf und davon zieht, Kloten endgültig auseinanderbricht? Falsch. Es ist das Heimteam, das dieses 4:4 in die zweite Pause retten muss: Keanu Derungs und Marchon vergeben Top-Chancen für Kloten – es ist alles offen fürs Schlussdrittel.

Mittlerweile ist es ein wunderbares Spektakel mit fantastischem Chaos vor beiden Toren: Harlem-Globetrotters-Hockey, Hin und Her, Auf und Ab, nichts für Taktiker oder Trainer, schwierig für Torhüter. Dass der Aufsteiger gegen das spielerisch vielleicht beste Team der Liga bei diesem Spass scheinbar derart locker mittun kann, ist das vielleicht erstaunlichste Kompliment für Kloten an diesem Abend. Es ist mit Brunner/Cunti/Künzle zwar das Zürcher Trio bei Biel, das am häufigsten und besten wirbelt, aber auch Kloten hat solche Momente.

Da bis zur Overtime trotz all der Chancen kein Tor mehr fällt, reicht es Kloten sogar für einen kaum budgetierten Punkt in Biel, der im Kampf ums Pre-Playoff Gold wert sein kann. Olofsson komplettiert seinen Hattrick dort dann aber nach nur 44 Sekunden. Der Favorit, der den Aussenseiter am Ende doch noch besiegt: Das ist etwas vom wenig Normalen an diesem Abend.

