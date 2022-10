1:5 gegen Meister Zug – Kloten wehrt sich gut, verliert aber klar Der Aufsteiger wird für eine solidarische Leistung gar schlecht belohnt. Der Sieg für die Zentralschweizer fällt zu hoch aus. Marco Keller

Erneut oft im Fokus: Kloten-Goalie Sandro Zurkirchen, hier gegen Zugs Nationalstürmer Dario Simion. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Nun wurde es doch etwas gar schwierig. Neun Minuten waren noch zu spielen, und Kloten war nur mit 1:2 im Rückstand, als innert Kürze Andri Spiller und Simon Kindschi für Stockvergehen in der eigenen Zone auf die Strafbank wanderten. Christian Djoos liess sich bei so viel freiem Raum nicht zweimal bitten und erzielte das 1:3 für den Meister. Game over aus Klotener Sicht und die Treffer von Sven Senteler und Niklas Hansson hatten anschliessend nur noch statistische Relevanz. Kloten wurde aber letztlich deutlich unter Wert geschlagen. Das fiel auch dem Klotener Stehplatz-Anhang auf: Sie feierten ihre Lieblinge noch minutenlang nach der Schlusssirene mit Sprechchören.



Es war eine der grössten Herausforderungen gewesen, mit denen sich der EHC Kloten seit dem Wiederaufstieg konfrontiert sah. Der Vergleich mit dem zuletzt zweifachen Meister Zug, der sich in den letzten Jahren zur klaren Nummer 1 der Liga entwickelte und sich punkto Tempo und Intensität natürlich an ein anderes Niveau gewöhnen konnte als die Zprcher Unterlander in ihren Duellen gegen die Ticino Rockets, die EVZ Academy oder die GCK Lions. Zu allem Übel waren de Zentralschweizer am Freitag noch spielfrei gewesen, im Gegensatz zum EHC, der nach dem ersten Saisonsieg in Lugano erst spätnachts zu Hause eingetroffen war.

Die 3 Infos einblenden Luca Deussen

Der 19-jährige Klotener Verteidiger bestritt am Wochenende seine ersten beiden Spiele in der höchsten Liga und löste seine Aufgabe gut. Gegen den EVZ liess er den bestandenen Verteidiger Samuel Kreis in einen Check laufen. Deussen bringt ein seltenes Element mit, er ist gebürtiger Brasilianer. Fabrice Herzog

Von verschiedenen Clubs umworben, hat der Nationalmannschafts-Stürmer in Zug bis 2026 verlängert. Der physisch starke Ostschweizer ist wie verschiedene andere Zuger noch nicht in Bestform. Sandro Zurkirchen

Als klare Nummer 2 ins Wochenende gestiegen, machte der Schwyzer nach seiner starken Leistung in Lugano erneut bis in die Schlussminuten hinein Werbung in eigener Sache. Gegen Zug parierte er 40 von 45 Schüssen, inklusive eines Penaltys. und hielt die Seinen lange im Spiel.

Und so hatten die Zuger nach einer ersten guten Klotener Möglichkeit durch Michael Loosli rasch ein Übergewicht und in einer ersten Druckphase eine Topmöglichkeit durch Dario Simion. Jubeln konnten dann aber die Heimfans: Jonathan Ang zog nach einem Puckverlust von Lino Martschini davon und liess mit einem eleganten Abschluss auch Leonardo Genoni keine Chance. Es war bereits der fünfte Saisontreffer des letztjährigen Thurgauers.



Der EVZ erhöhte in der Folge die Kadenz, Sandro Zurkirchen war aber jederzeit Herr der Situation. Geschlagen geben musste sich der Schwyzer erstmals in der 22. Minute, als Yannick Zehnder einen Distanzschuss von Tobias Geisser unerreichbar ablenkte. Sekunden vorher hatte sich wieder einmal der Wert Genonis für Zug gezeigt. Der erfolgreichste Schweizer Goalie verhinderte gegen den solo anstürmenden Eric Faille das Zweitore-Defizit. Kurz darauf stand wieder Zurkirchen im Mittelpunkt: Zuerst konnte auch er nichts ausrichten, als Carl Klingberg ein magistrales Powerplay abschloss, 13 Sekunden später verhinderte er bei einem Penalty von Sven Senteler den vorentscheidenden Rückstand. Und so durften die Klotener bis in die letzten zehn Minuten auf einen erneuten Exploit hoffen.

Telegramm Infos einblenden Kloten – Zug 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)



5832 Zuschauer.



Tore: 12. Ang (Dostoinov) 1:0. 22. Zehnder (Geisser) 1:1. 30. Klingberg (Kovar, Hofmann/Ausschluss Ang) 1:2. 53. Djoos (Hofmann, Kovar/Ausschlüsse Spiller, Kindschi) 1:3. 55. Senteler (Herzog, Zehnder) 1:4. 56. Hansson (Martschini, O’Neill/Ausschlüsse Nodari; Cehlarik) 1:5.



Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kloten, 2-mal 2 Minuten gegen Zug.



Kloten: Zurkirchen; Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Peltonen; Deussen, Steiner; Randegger, Kindschi; Ruotsalainen, Aaltonen, Ang; Simic, Faille, Marchon; Spiller, Lindemann, Loosli; Obrist, Bougro, Dostoinov.



Bemerkungen: Kloten ohne Kellenberger, Meyer, Schmaltz (alle verletzt), Capaul (krank), Ness und Affolter (beide überzählig). 29. Zurkirchen hält Penalty von Senteler. 33. Lattenschuss Martschini. 57. Pfostenschuss Hofmann.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

