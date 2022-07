Stadtrat plant neues Hohrainli – Kloten wertet mit einem Kniff ein ganzes Quartier auf Die Wohnblöcke in der Ostanflugschneise neben der Kaserne Kloten sind nach geltendem Baurecht nicht zulässig. Was steht, darf bleiben – aber niemand investiert mehr. Christian Wüthrich

Mitten im Klotener Hohrainliquartier gibts auch so was wie ein Ladenzentrum mit Textilreinigung, Lebensmittelgeschäft und Coiffeur, während sonst Wohnbauten aus den 60ern und 70ern dominieren. Foto: Christian Wüthrich

Hohrainli ist nicht eben der Inbegriff von bevorzugter Wohnlage in Kloten. Wer in der Flughafenstadt attraktive Wohngegenden sucht, tut dies meist woanders. Nichtsdestotrotz birgt das Quartier mit den vielen eher schmucklosen Wohnblöcken einiges Potenzial trotz oder gerade wegen der Lage. Nur droht im Hohrainli langfristig ein Attraktivitätsverlust, da es sich für Grundbesitzer und Hauseigentümerinnen schlicht nicht lohnt, in die Liegenschaften aus den 60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts an dem Standort zu investieren.