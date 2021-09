EHC knorzt sich daheim zum 3:2-Sieg – Kloten wird für spätes Aufbäumen belohnt Seinen Fans bleibt der EHC gegen Olten 50 Minuten lang vieles schuldig. Dann holen die Flughafenstädter aber ein 0:2 auf und gewinnen ihr erstes Heimspiel nach Verlängerung. Dominic Duss

Die Flughafenstädter setzen sich doch noch gegen Olten durch: Klotens Marc Marchon (links) und Nicholas Steiner bremsen Dion Knelsen aus. Foto: Andy Mueller (freshfocus)

Gross war die Vorfreude der Kloten-Fans auf das erste Heimspiel ihres EHC in der neu benannten Stimo-Arena. Riesig ist ihre Erleichterung nach dem Duell mit Olten. Vereinzelte Pfiffe hallten nach dem Mitteldrittel durchs Stadion. Was die Flughafenstädter bis dahin zeigten, war für ihren Anhang zum Haareraufen.

Wie zum Saisonauftakt in La Chaux-de-Fonds liegt Jeff Tomlinsons Team nach 20 Minuten mit zwei Toren hinten. Olten nutzte sein erstes Powerplay innert 14 Sekunden zum 1:0 und erhöhte nach einer Druckphase. Dass Alexei Dostoinov nach 90 Sekunden die Führung verpasste, verkommt zur Randnotiz. Klotens Anhang hofft nach dem 0:2 auf Besserung, doch die Unterländer kommen auch zweimal in Überzahl nicht in die Gänge.