Eishockey: Der EHC am Lehner Cup – Kloten zeigt sich unbeeindruckt Die Flughafenstädter begegneten der Konkurrenz aus der National League auf Augenhöhe: Die Niederlage gegen Ambri war knapp, die Lakers bezwangen sie im Penaltyschiessen. Marisa Kuny

Sie sorgten im Penaltyschiessen gegen die Lakers für den Unterschied: Kloten-Hüter Dominic Nyffeler liess nur einen von fünf Schüssen passieren, Eric Faille seinerseits versenkte seinen Penalty. Foto: Leo Wyden (Archiv)

Nach dem überzeugenden ersten Test vor wenigen Tagen gegen Ligakonkurrent Visp (3:2) ging der EHC Kloten am Lehner Cup in Sursee nun auch gegen einen höherklassigen Gegner als Sieger vom Eis. Eric Faille und Niki Altorfer sorgten mit ihren Treffern im Penaltyschiessen gegen die Rapperswil-Jona Lakers für einen verdienten 5:4-Erfolg der einzigen Swiss-League-Equipe, die an diesem Wochenende in Sursee mit von der Partie war.

Telegramme Infos einblenden Rapperswil-Jona Lakers – EHC Kloten 4:5 n.P. (0:2, 3:1, 1:1, 0:1). – Eishalle Sursee. – 200 Zuschauer. – 12. Faille (Hinterkircher) 0:1. 16. Marc Marchon (Faille, Figren/Ausschluss Sataric) 0:2. 33. Zangger (Albrecht) 1:2. 35. Spiller (Meyer) 1:3. 36. Albrecht 2:3. 39. Bruschweiler (Albrecht/Ausschluss Kellenberger) 3:3. 55. Melnalksnis (Ausschluss Forrer) 3:4. 59. Baragano 4:4. – Penaltyschiessen: Figren -, Rowe 1:0, Faille 1:1, Zangger -, Spiller -, Profico-, Marchon-, Brüschweiler -, Altorfer 1:2, Wetter-. – Strafen: 2x2 gegen Lakers, 6x2 gegen Kloten. – Kloten: Nyffeler; Steiner, Gähler; Seiler, Randegger; Janett, Kellenberger; Kindschi, Ganz; Altorfer, Meyer, Spiller; Markun, Faille, Hinterkircher; Marchon, Melnalksnis, Figren; Simek, Ramel, Knellwolf. EHC Kloten – Ambri-Piotta 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). – Eishalle Sursee. – 280 Zuschauer. – Tore: 12. Hietanen (Heim, Kozun/Ausschluss Stämpfli) 0:1. 42. Knellwolf (Simek) 1:1. 54. Grassi 1:2. 59:15 Kozun (Hietanen, Ciaccio) 1:3. – Strafen: Je 2x2. – Kloten: Nyffeler; Steiner, Gähler; Seiler, Randegger; Stämpfli, Kellenberger; Kindschi, Bartholet; Altorfer, Meyer, Spiller; Marchon, Melnalksnis, Figren; Simek, Faille, Knellwolf; Greuter, Ramel, Hinterkircher.