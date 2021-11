ÖV-Zugang für Handicapierte – Kloten zieht bei den Bushaltestellen den Endspurt an Bis in zwei Jahren müss(t)en alle Haltestellen hindernisfrei gestaltet sein. Kloten gibt Gas, kommt – wie viele andere Gemeinden – aber nicht rechtzeitig ans Ziel. Christian Wüthrich

Hier bei der Haltestelle Chanzler in Kloten soll es unter anderem dank breiterer Trottoirs und erhöhter Haltekante bald angenehmer für ÖV-Passagiere werden. Foto: Sibylle Meier

Mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes hapert es. Dabei ist es schon vor 18 Jahren in Kraft getreten. Und es gilt auch für den öffentlichen Verkehr. Auf dem Stadtgebiet von Kloten gibt es 122 Haltekanten für Busse, Trams und Züge. Geht es um die Ausgestaltung der Haltestellen und deren Unterhalt, so ist die Stadt für 42 dieser Ein- und Ausstiegspunkte zuständig. Der Rest befindet sich im Verantwortungsbereich von Kanton und Bund. Das spielt eine wichtige Rolle bei der baulichen Anpassung, damit an sämtlichen Haltestellen dereinst allen Personen der hindernisfreie Zugang zum öffentlichen Verkehr möglich ist.