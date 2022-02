1140 Tickets pro Tag – Kloten–Dubai wird fast so oft geflogen wie vor Corona Emirates steigert die Frequenz Zürich–Dubai auf wieder durchgehend zweimal täglich. Und die Swiss setzt auf derselben Strecke wieder die Boeing 777 ein. Florian Schaer

Am Freitagnachmittag dürfte das Abfluggewicht des Emirates-Flugs EK88 nicht besonders hoch gewesen sein – der A380 hob früher vom Boden ab als auch schon. Foto: Florian Schaer

Während auf dem Europanetz schon seit einigen Monaten wieder deutlich mehr Flugzeuge unterwegs sind, erholt sich auch die Langstrecke nach und nach vom Krisentief. So zum Beispiel die Destinationen am Persischen Golf. Die Fluggesellschaft Emirates hat erst vergangene Woche bekannt gegeben, dass man die bisher elf wöchentlichen Verbindungen wieder auf deren 14 aufstocken werde. Konkret gibt es sowohl den Nachmittagsflug mit dem A380 als auch den Nachtflug mit der Boeing 777 nun jeden Tag. Damit bietet allein Emirates täglich 850 Tickets für diese Strecke an.