Von der U20-Elit in die Swiss League – Klotener Nico Lehmann zum HC Thurgau Der 20-jährige Center unterschrieb bei seinem neuen Verein für die kommende Saison. red

Nummer 97 gegen Nummer 97: Der Klotener Nico Lehmann (blaues Dress) enteilt dem Langnauer Dominic Lanz in einem U20-Elit-Spiel. Foto: Balz Murer

In der abgelaufenen Saison bei der Klotener U20-Elit realisierte der Center in 30 Partien 11 Tore und 23 Assists. Zudem konnte der jüngere Bruder des bei den SC Rapperswil-Jona Lakers erfolgreich spielenden Marco Lehmann erste Swiss-League-Luft schnuppern. Beim EHC Winterthur sammelte er in sieben Pflichtspielen wertvolle Spielpraxis auf Profi-Niveau und hinterliess einen guten Eindruck.

Hier geht der Klotener Nico Lehmann für Winterthur in der Swiss League gegen Zug (links mit Dario Sidler) auf Torjagd. Foto: Madeleine Schoder

Nico Lehmann verstärkte in der Saison 2019/20 zudem einmal das Bülacher MySports-League-Team. Lehmann hat früher bei den EZO Huskys (Eishockeynachwuchs Zürcher Oberland) U15, Wetzikon U15, gespielt. 2015 wechselte er nach Kloten.