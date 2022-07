Swiss Athletics Visana Sprint – Klotener Talente qualifizieren sich für den Schweizer Final Beim Zürcher Kantonalfinal des Visana Sprints in Wetzikon ging es am 10. Juni nicht nur um den Titel der schnellsten Zürcherinnen und Zürcher, sondern auch um grosse Emotionen.

Peace Quartu erkämpfte sich in der Kategorie «60 m weiblich U12 (2011)» den ersten Platz. Fotos: Diego Menzi

Gebannt stehen sie vor ihrem Startblock, die Augenpaare auf die Bahn gerichtet. Einige kauen an ihren Fingernägeln, andere tippeln auf ihren Fusszehen. «Auf die Plätze, fertig, los!» – mit dem Startschuss verfliegt die ganze Anspannung. Die Füsse und Beine wirbeln über die Leichtathletik-Bahn, die Arme und Hände rudern durch die Luft, der Kopf liegt im Nacken oder schaukelt wild umher. 50 bis 80 Meter, auf dem wackligen Handy von stolzen Mamis und Papis festgehalten. Ein Rausch der Gefühle. Wenige Sekunden nur. Doch diese wirken noch Tage, ja gar Wochen und Monate nach. Nicht nur bei jenen, die sich mit ihren Tagesbestzeiten für den Schweizer Final am 17. September in Winterthur qualifiziert haben. Nein, beim Visana Sprint wird jedes Kind belohnt – auch wenn es nicht zu den Schnellsten gehört. Denn die Energie und Emotionen, die ein solches gemeinsames Erlebnis bei Gross und Klein freisetzt, sind unbezahlbar.

Mujinga Kambundji als Botschafterin

Beim Visana Sprint, dem ältesten Nachwuchsprojekt von Swiss Athletics, dreht sich alles um kleine Sprints und grosse Emotionen. Als Projektpartner und Namensgeber fördert Visana allerdings nicht nur die Schnellsten des Landes, sondern schafft zusammen mit Botschafterin Mujinga Kambundji unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie. Von der lokalen «Schnellscht»-Ausscheidungen führt der Weg für die jungen Sprintraketen weiter zum Kantonalfinal und von dort zum Schweizer Final. Dieser geht am 17. September in Winterthur über die Bühne, mit dabei sind dann auch die drei erfolgreichen Talente des TV Kloten LA Sarah Gläser, Peace Quartu und Kim Glück.

Auch Sarah Gläser durfte sich über ihren Erfolg freuen.

Kim Glück auf der Ziellinie.

red

