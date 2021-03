Handball: Nach Ligaerhalt dank Corona – Klotener wollen ihre nächste Chance packen Rein sportlich gesehen, haben Klotens Männer auch vom zweiten Coronavirus-bedingten Saisonabbruch profitiert. In der kommenden Spielzeit wollen sie sich ohne Pandemie in der 1. Liga halten. Peter Weiss

Übernimmt auf und neben dem Spielfeld Verantwortung: Klotens Flügelspieler und Sportchef Fabian Siegrist (rechts). Archivfoto: Sibylle Meier

«Wir begrüssen es, dass der Verband für klare Verhältnisse gesorgt hat – je länger der Unterbruch gedauert hat, desto weniger konnten wir uns vorstellen, die Saison tatsächlich zu Ende zu spielen», sagt Fabian Siegrist. Klotens Sportchef verweist auf den letzten, vor Kurzem verworfenen Plan zur Wiederaufnahme der Ende Oktober 2020 zunächst unterbrochenen Meisterschaft. «Wir hätten nach Ostern weitergespielt, mehrmals mit zwei Matches in einer Woche, und die Saison bis Ende Mai verlängert – vor so einem intensiven Programm hätten wir spätestens Anfang März wieder in der Halle mit Körperkontakt trainieren müssen», sagt Siegrist, als Torgarant am linken Flügel selbst einer der Leistungsträger im Team des Erstligisten. «Ohne mindestens einen Monat Vorbereitung wäre das Verletzungsrisiko viel zu hoch gewesen.»