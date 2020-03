Handball Kloten bleibt in 1. Liga – Klotener wollen Zeit nutzen und sich verstärken Männer-Erstligist SG Kloten Handball lag auf einem Abstiegsplatz, als die Saison am Freitag, den 13. März, abgebrochen wurde. Den Ligaerhalt dank der Annullierung der Ergebnisse nehmen die Flughafenstädter definitiv an – und nutzen das frühe Saisonende für die Kaderplanung. Peter Weiss

Rückraum-Regisseur Severin Wullschlegel (am Ball) sucht eine Anspielstation, während Kreisläufer Stefan Lütscher die gegnerische Abwehr beschäftigt. Beide gehörten in der vorzeitig beendeten Saison zu jenen Klotener Stammkräften, die oft sehr lange auf dem Feld standen. Leo Wyden

So kurios dies gut zwei Wochen später wirken mag: Noch am Abend, bevor der Schweizerische Handball-Verband den sofortigen Abbruch der Saison 2019/20 beschloss, traten die Klotener zum Kellerduell in der 1.-Liga-Abstiegsrunde, Gruppe 2, an. Die Partie beim bis dato Tabellenletzten Seen Tigers verloren die Spieler von Trainer Fredi Mäder 24:29. Dadurch rutschten sie vier Runden vor Schluss auf den 6. und letzten Rang ab – den direkten Abstiegsplatz. «Ich glaube, dass wir es noch geschafft hätten, Seen wieder zu überholen, uns so auf den Barrage-Platz gerettet und uns dann in der Barrage durchgesetzt hätten», kommentiert Mäder, «aber beweisen können wir das nicht.» Seine Zuversicht nährt der Umstand, dass mit Hannes Rusterholz und Joy Gisler zwei Leistungsträger nach langen Verletzungspausen vor ihren Comebacks standen. Dass am Tag nach der Niederlage der Abbruch folgte, kam für den Klotener Trainer dennoch einer Erleichterung gleich.