Fussball: Nach dem Frauen-Derby – Klotenerinnen beenden den Sinkflug in der 2. Liga Das zuvor abstiegsgefährdete Frauen-Team des FC Kloten hat das Team Furttal Zürich zu Hause 2:0 besiegt. Nach dem Schlusspfiff im 2.-Liga-Derby waren viele heitere Gesichter zu sehen. Markus Wyss

Torschützin und routinierte Verteidigerin: Klotens Ukrainerin Yelizaveta Kostiuchenko (vorne rechts) im Zweikampf mit Melanie Albrecht vom Team Furttal Zürich.

Foto: Sibylle Meier

Der Hardrock-Klassiker «Hells Bells» von AC/DC dröhnte laut aus den Lautsprecherboxen, als mit Kloten und Team Furttal die einzigen Unterländer Frauen-Zweitligisten zusammen auf dem Hauptplatz am Klotener Stighag aufliefen. Das Läuten der Höllenglocken hätten die Klotenerinnen wohl auch nach dem Spiel noch innerlich vernommen, wenn sie nicht gewonnen hätten. 2:0 ging die Partie für die sechs Runden vor Schluss noch leicht abstiegsgefährdeten Flughafenstädterinnen aus. «Wir sind enorm erleichtert», gab Klotens Trainerin Leutrime Bushati, die sich ihre Funktion mit John Harrison und Fabio Dell’Antone teilt, nach dem Schlusspfiff zu. Bereits der 2:1-Sieg eine Woche zuvor beim Tabellenletzten Veltheim sei wichtig gewesen.

Kloten - Team Furttal Zürich 2:0 (1:0) Infos einblenden Stighag. – 80 Zuschauer. – Tore: 31. Nigg 1:0. 60. Kostiuchenko 2:0. – Kloten: Moscon; Riesen, Amato, Kostiuchenko, Krebs; Spitzer, Bodenmann, Nigg, Urkay, Firat; Sertkan. - Eingewechselt: Grande, Rettich, Nikolic, Benevento, Schick. – Team Furttal Zürich: Figueiredo Resende; Zimmermann, Mazzei, Bini, Della Torre; Sonderegger, Rogatsch, Albrecht; Akeju, Dischler, Cindy Maag. - Eingewechselt: Sarah Maag, Nedic, Villanova. – Bemerkungen: 4. Lattenschuss Urkay (K). 16. Lattenschuss Bini (TF).

2018 spielten die Klotenerinnen noch in der Nationalliga B (NLB), der zweithöchsten Liga in der Schweiz. Doch danach folgten Jahr für Jahr gute Spielerinnen den Lockrufen höherklassiger Vereine aus der Umgebung. «Unser Ziel am Anfang dieser Saison war, nicht in die 3. Liga durchgereicht zu werden», verrät André Moscon, der technische Verantwortliche des FC Kloten. Dennoch hält der Verein an seinem Rezept fest, eigene Juniorinnen gut auszubilden oder vielversprechenden jungen Spielerinnen aus der näheren Region eine Perspektive zu bieten.

Fortschritte auf beiden Seiten

Die in Kloten verbliebenen, ehemaligen NLB-Akteurinnen helfen den Talenten auf dem Platz, wo es nur geht. Im Derby gegen das Team Furttal setzten aber auch die Jungen wie Debora Riesen (20), Shirin Firat (20), Zippora Nigg (21) sowie Sema Sertkan (19) viele wertvolle Akzente. In der 74. Minute schrie Riesen beim Stand von 2:0 gut hörbar über das ganze Feld: «Chömed Chlotä, nomal alles gäh.» Am Stighag ist die Wachablösung im Gang. In der nächsten Saison dürften die erfahreneren und die jüngeren Klotenerinnen gemeinsam weiterhin in der höchsten regionalen Spielklasse auf Punkte- und Torejagd gehen. Vor ihren letzten sechs Meisterschaftsspielen der Saison haben sie zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Noch dazu haben sie eine Partie weniger als der Vorletzte FFC Südost Zürich, der im Vorjahr gemeinsam mit Kloten aus der 1. Liga abgestiegen war.

Die engagierte Torschützin aus der Ukraine Infos einblenden Seit etwas über einem Jahr spielt die Ukrainerin Yelizaveta Kostiuchenko für Kloten. «Sie engagiert sich auch in der Klotener Fussballschule, trainiert in Wipkingen ein 4.-Liga-Team und bietet überall ihre Hilfe an», berichtet André Moscon, der technische Verantwortliche des FC Kloten erfreut. Obwohl Kostiuchenko seit Wochen an Knieproblemen laboriert, erzielte die Mittelverteidigerin gegen das Team Furttal das Tor zum 2:0-Endstand. Gefällt es der 33-Jährigen in der Schweiz? «Ja», antwortet sie. Ihre Telefonate in die Heimat rufen bei ihr allerdings gemischte Gefühle hervor. Ihre Eltern und ihr Bruder wohnen in Charkiw, der Metropole in der Ostukraine. Wenn sie nach Hause telefoniert, kommt sie manchmal wegen kriegerischer Handlungen nicht durch. Dann sei sie jeweils sehr beunruhigt, schildert sie. (maw)

Fröhliche Gesichter waren nach dem Schlusspfiff aber auch im Lager des Teams Furttal zu sehen. «Wir sind erst vor zwei Jahren in die 2. Liga aufgestiegen und haben jetzt im zweiten Jahr den Ligaerhalt eigentlich bereits nach der Vorrunde mit 22 Punkten geschafft», erklärte Trainer Michael Morillo. Zudem sei die Woche vor dem Derby gut gewesen. Drei Tage zuvor hatte die Equipe einen 3:2-Heimsieg gegen den Cupfinalisten Effretikon gefeiert und eine Woche zuvor hatte es ebenfalls zu Hause einen 6:3-Erfolg über Thayngen/Neukirch gegeben.

Gewichtige Furttaler Absenzen

In Kloten mussten die Furttalerinnen mit Erika Hürlimann, die wegen eines gegen Effretikon erlittenen Bänderrisses wohl lange ausfallen wird, sowie Spielmacherin Heidi Beha auf zwei wichtige Leistungsträgerinnen verzichten. «Kloten brauchte die Punkte dringend, und wir konnten nicht über unsere Schmerzgrenze gehen», analysierte Morillo das Unterländer Derby.

Träumen die Furttalerinnen von einem Aufstieg in die 1. Liga in absehbarer Zukunft? «Primär wollen wir, dass sich die Spielerinnen bei uns weiterentwickeln», sagte Michael Morillo dazu. Der Trainer wird das Team in der kommenden Saison im sechsten Jahr betreuen.

Markus Wyss ist Sportredaktor hauptsächlich im Bereich des Regionalfussballs und des Regionaleishockeys.

