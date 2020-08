Frauen. 1. Liga, Gruppe 2 – Klotenerinnen betreiben Wiedergutmachung Die Flughafenstädterinnen schlagen die Appenzellerinnen aus Bühler zu Hause gleich 4:0. Markus Wyss

Die Klotenerinnen Angela Amato (Nummer 12), Doppeltorschützin Sonja Beer (13) und Sabrina Spitzer (13) behaupten gegen Bühler den Ball. Foto: Sibylle Meier

Die Anspannung im Lager der Klotenerinnen war vor dem Anpfiff gross. Das Saisonstartspiel beim Erstligaspitzenverein Staad ging in der Gruppe 2 gleich mit 0:5 verloren. Der zweite Gegner Bühler trennte sich gleichzeitig mit Altstetten unentschieden. Deshalb war die Erleichterung bei den Unterländerinnen umso grösser, als Sonja Beer gegen Bühler bereits in der 9. Minute das 1:0 erzielen konnte. In der 23. Minute doppelte die 25-jährige flinke Offensivspielerin zum 2:0 nach. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Captain Nadine Baker gar das 3:0.