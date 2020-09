Frauen. Schweizer Cup – Klotenerinnen feiern Favoritensieg Das Team von Trainer Rocco Rica siegte bei Südost Zürich 2:0 . red

Leutrime Bushati schoss in der 18. Minute den ersten wichtigen Klotener Treffer. Foto: Sibylle Meier

In der 1. Runde des Schweizer Cups der Frauen hat Kloten bei Südost Zürich 2:0 gewonnen. Die Tore für das Team von Trainer Rocco Rica schossen Leutrime Bushati und Sonja Beer. Der Sieg der Unterländerinnen in diesem Duell zweier Erstligisten kam nicht überraschend, weil Südost Zürich in der Gruppe 2 Tabellenletzer ist. (mw)